За два года в Тверскую область поступило свыше 300 единиц спецтехники и оборудования для восстановления и сохранения лесов

В Тверской области продолжается закупка специализированной техники для сохранения и восстановления лесов. В настоящее время в регион поставлено 28 единиц транспорта и оборудования. Это пожарные автоцистерны, автомобили и навесные системы, мотопомпы, противопожарные установки высокого давления, малые лесопатрульные комплексы и другое.

Кроме того, заключены контракты на поставку малогабаритных сушилок для шишек хвойных пород, квадроцикла, прицепа для его перевозки, тракторов. Всего в 2019-2020 годах в Тверскую область поступило 302 единицы специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования.

Техника обновляется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов»национального проекта «Экология».

«Одна из целевых задач национального проекта – максимально полное восстановление лесов. В этом направлении проводим огромную работу, в том числе по возращению угодий в Гослесфонд», – считаетГубернатор Игорь Руденя.

Сейчас Тверская область является лидером в стране по объемам лесовосстановления. В 2020 году показатель достиг 10 тыс. га. Задача в рамках национального проекта – обеспечение 100%-ного баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году через восстановление всех вырубленных и погибших насаждений.

В прошлом году в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га земель в Тверской области, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га. Это позволяет предотвратить вырубки леса на землях сельхозназначения, уже не пригодных для введения в сельхозоборот.

Пресс-служба Правительства Тверской области