В Тверской области в память о воинах Великой Отечественной войны открыли скульптуру «Солдат, вернувшийся с войны»

15 октября в городе Кашине Тверской области состоялось торжественное открытие скульптуры «Солдат, вернувшийся с войны». На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти, общественности, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Участников поприветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В памяти нашего народа навсегда останется беспримерное мужество поколения победителей, защитившего родную землю от врага, восстановившего ее в послевоенное время, подарившего нам возможность мирно жить, трудиться и растить детей в свободном и независимом государстве.Уверен, что открытие памятника солдату, вернувшемуся с войны, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической правды о решающем вкладе нашего народа в разгром нацизма», ­– говорится в приветствии от Игоря Рудени.

Скульптура представляет собой фигуру солдата, который стоит на пороге собственного дома. На двери – календарь с датой 9 мая. Общая высота композиции составляет порядка 3 метров.

Композиция отливалась на заводе в Переславль-Залесском. Над ее созданием трудились архитектор Валерий Кожевников и ученик народного художника России, академика Александра Рукавишниковаслабослышащий скульптор Адиль Алиев. Памятник создан и установлен на добровольные пожертвования, стоимость работ составила порядка 1,5 млн рублей.

Скульптура солдата стала завершением композиции мемориала Победы. Ранее напротив Вечного огня в городе Кашине были установлены фигуры матери и сына, ожидающих отца с фронта.

Знаковым событием 75-летия Великой Победы на территории Тверской области стало открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. В церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, фронтовики. По мнению Игоря Рудени, открытие мемориала – этопризнание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом.

Пресс-служба Правительства Тверской области