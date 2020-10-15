Президент России Владимир Путин наградил директора Городенской православной гимназии, протоиерея Алексия Злобинаорденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами». Ордена Дружбы удостоенПочетный гражданин Тверской области, настоятель церкви Рождества Богородицы в селе Городня Конаковского района, директор Городенской православной гимназиипротоиерей Алексий Злобин. С наградой отца Алексия поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«На высоком государственном уровне отмечен Ваш многолетний труд по сохранению богатого духовного и культурного наследия России, укреплению исконных нравственных и семейных ценностей нашего народа. Особого уважения заслуживает Ваш вклад в возрождение на тверской земле многовековых традиций просвещения подрастающего поколения, восстановление православных святынь», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В Тверской епархии протоиерей Алексий Злобин служит более 65 лет. С 1974 года является настоятелем Церкви Рождества Богородицы в селе Городня Конаковского района.

Отец Алексий большое внимание уделяет восстановлению и сохранению церковных святынь. Был основным организатором и координатором реставрации самой древней каменной церкви в Тверской области, памятника архитектуры конца XIV-начала XV веков – церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Способствовал передаче Русской православной церкви мощей преподобного Серафима Саровского.

В 1998 году Алексий Злобин выступил одним из инициаторов создания кафедры теологии на педагогическом факультете Тверского государственного университета.

В 1996 году при храме Рождества Богородицы протоиерей Алексий создал приходскую начальную школу. Изначально она создавалась для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. В 2001 году по инициативе протоирея построено современное здание, в котором открыта Городенская православная гимназия. Сегодня здесь учатся 170 ребят, работают 27 педагогов. Среди выпускников гимназии – 16 медалистов.Учащиеся регулярно становятся призерами и победителями олимпиад.

В гимназии созданы условия для занятий спортом, построена площадка для мини-футбола в рамках международного проекта РФС и УЕФА «Хет-трик». Запланировано дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, которой смогут пользоваться не только учащиеся гимназии, но все дети села Городня.

Пресс-служба Правительства Тверской области