В Тверской области за 2020 год почти в два раза вырос объём льготных займов, выданных предпринимателям

Активный портфель займов Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства достиг рекордных показателей за последние 10 лет и составил на 15 октября 2020 года 400 займов (на общую сумму 477 млн рублей). За 9 месяцев этого года предпринимателям Тверской области выдано льготных займов на общую сумму 429,4 млн рублей – на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат стал возможным благодаря решению Губернатора Игоря Рудени о докапитализации Фонда.

Открытость экономики тверского региона сейчас составляет 100%. Благодаря мерам поддержки бизнеса, введенным в Верхневолжье весной этого года, предприятия не только продолжают работать в штатном режиме, но и обеспечили в текущем году рост экономики.

«В Тверской области сохраняются меры поддержки реального сектора, сельского хозяйства, среднего и малого бизнеса, в прежнем режиме работают институты развития. Хочу выразить благодарность всем, кто работает в реальном секторе за то, что обеспечили рост экономики в текущем году. По прогнозам, в следующем году рост должен составить не менее 3%», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Востребованность льготных займов для предпринимателей за 9 месяцев 2020-го выросла на 60% – со 146 до 234 займов. Кроме того, за три квартала текущего года Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства оказана гарантийная поддержка бизнесу в сумме около 352 млн рублей. Это позволило привлечь в экономику региона дополнительно 1,1 млрд рублей кредитных средств.

Общее количество получателей финансовых, отраслевых и общесистемных мер поддержки бизнеса в Тверской области составило около 30 тыс. субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. С апреля 2020 года объем господдержки экономики превысил 8 млрд 200 млн рублей.

Одно из востребованных направлений – программа «Оборотный капитал», которая помогает бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств, сохранить рабочие места. В Тверской области одобрено 12 заявок от предприятий региона по этой программе. Общая сумма льготных займов составила 200,9 млн рублей.

В Тверской области также снижены ставки по займам и сокращен список документов для их получения через региональный Фонд содействия кредитованию. Сейчас ставки не превышают 4,25%. Кроме того, Фонд предоставляет займы на специальных условиях для бизнеса моногородов Тверской области и предприятий в приоритетных сферах деятельности.

Пресс-служба Правительства Тверской области