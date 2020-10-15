В Тверской области по нацпроекту завершён ремонт участка автодороги Дубна - Кимры – Горицы

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В Тверской области в 2022 году будет полностью завершён ремонт автодороги опорной дорожной сети Дубна - Кимры – Горицы, который проводится в рамках реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году отремонтирован и введён в эксплуатацию участок протяжённостью 20 км от села Горицы в сторону города Кимры.
Губернатор Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных условий создания комфортной среды для проживания в регионе, повышения инвестиционной привлекательности территорий, развития туризма. Стандарты дорожных работ утверждены Правительством Тверской области.
В процессе работ на объекте отфрезеровано существующее покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка термопластиком.
Общая протяженность автомобильной дороги составляет 60,6 км. Она соединяет Тверскую и Московскую области, а также обеспечивает связь города Кимры с восточными и северо-восточными муниципальными образованиями региона. В следующем году работы продолжат и отремонтируют еще 27 км трассы.
Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области отремонтировано 153,6 километра автодорог регионального значения: это участки автодорог
Осташков - Селижарово - Ржев, Красномайский - Фирово, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.
Пресс-служба Правительства Тверской области