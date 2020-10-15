Жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают на выставку живописи

16 октября в 16:00 в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится открытие художественной выставки Константина Федорова «Культурная живопись».

В экспозиции будет представлена коллекция станковых живописных произведений, созданных автором за последние четыре года.

Константин Фёдоров - художник универсал, создает росписи общественных, храмовых и частных интерьеров, часто в технике римской мозаики. Также имеет успешный опыт работы над книжной иллюстрацией, работает в техниках рисунка, акварели и т.д.

Посетить выставку любители живописи смогут до 15 ноября 2020 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 54. Телефоны для справок: 33-13-08, 34-48-52.

Пресс-служба Правительства Тверской области