Жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают на выставку живописи

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16 октября в 16:00 в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится открытие художественной выставки Константина Федорова «Культурная живопись».
В экспозиции будет представлена коллекция станковых живописных произведений, созданных автором за последние четыре года.
Константин Фёдоров - художник универсал, создает росписи общественных, храмовых и частных интерьеров, часто в технике римской мозаики. Также имеет успешный опыт работы над книжной иллюстрацией, работает в техниках рисунка, акварели и т.д.
Посетить выставку любители живописи смогут до 15 ноября 2020 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 54. Телефоны для справок: 33-13-08, 34-48-52.
Пресс-служба Правительства Тверской области