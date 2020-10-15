Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4787 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 25 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 214093, в том числе за последние сутки их проведено 1886.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7548 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2483 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
278 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2518
Кимры 592
Конаковский район 559
Ржев 533
Торжок 365
Калининский район 350
Лихославльский район 264
Вышневолоцкий городской округ 253
Максатихинский район 193
Бологовский район 176
Осташковский городской округ 155
Нелидовский городской округ 146
Торопецкий район 156
Кашинский городской округ 104
Бежецкий район 92
Ржевский район 88
Старицкий район 89
Рамешковский район 78
Андреапольский муниципальный округ 71
Кимрский район 72
Оленинский муниципальный округ 73
Зубцовский район 71
Кесовогорский район 61
Торжокский район 61
Западнодвинский муниципальный округ 52
Калязинский район 46
Весьегонский муниципальный округ 46
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 43
Спировский район 40
Жарковский район 32
Кувшиновский район 29
Сонковский район 25
Краснохолмский район 14
Удомельский городской округ 11
Фировский район 11
Пеновский муниципальный округ 12
Бельский район 9
ЗАТО Озёрный 7
Молоковский район 5
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.
Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.