Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4787 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 25 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 214093, в том числе за последние сутки их проведено 1886.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7548 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2483 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

278 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2518

Кимры 592

Конаковский район 559

Ржев 533

Торжок 365

Калининский район 350

Лихославльский район 264

Вышневолоцкий городской округ 253

Максатихинский район 193

Бологовский район 176

Осташковский городской округ 155

Нелидовский городской округ 146

Торопецкий район 156

Кашинский городской округ 104

Бежецкий район 92

Ржевский район 88

Старицкий район 89

Рамешковский район 78

Андреапольский муниципальный округ 71

Кимрский район 72

Оленинский муниципальный округ 73

Зубцовский район 71

Кесовогорский район 61

Торжокский район 61

Западнодвинский муниципальный округ 52

Калязинский район 46

Весьегонский муниципальный округ 46

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 43

Спировский район 40

Жарковский район 32

Кувшиновский район 29

Сонковский район 25

Краснохолмский район 14

Удомельский городской округ 11

Фировский район 11

Пеновский муниципальный округ 12

Бельский район 9

ЗАТО Озёрный 7

Молоковский район 5

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

Пресс-служба Правительства Тверской области