Упрощенным порядком установления инвалидности воспользовались более 13 000 тысяч жителей Тверской области.

Общее число граждан Тверской области, которые по состоянию на 1 октября 2020 года прошли освидетельствование в соответствии с временным упрощенным порядком, составило 13 065 человека, в том числе почти 1541 ребенок.

Напомним, что временный упрощенный порядок был разработан Минтрудом России и действует с 1 марта по 1 октября 2020 года. Мера была принята в связи с начавшейся в стране пандемией коронавируса для того, чтобы люди с инвалидностью были максимально защищены от возможного инфицирования COVID-19. Ею могут воспользоваться как впервые проходящие данную экспертизу, так и повторно. Согласно проведенным опросам временный порядок доказал свою эффективность и удобство для людей.

С начала марта 2020 года 13065 гражданам инвалидность была установлена на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия, из них 1541 ребенок. При этом более 3500 гражданам была автоматически продлена ранее установленная группа инвалидности без оформления направления на медико-социальную экспертизу, в том числе 478 детям.

Временный порядок признания лица инвалидом предусматривает исключительно заочную форму освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы – без личного участия граждан. Он действует как в отношении первичного установления инвалидности, так и повторной экспертизы. При установлении инвалидности впервые специалисты медико-социальной экспертизы выносят решения на основании документов, выданных медицинской организацией. Ранее установленная группа инвалидности (либо категория «ребенок-инвалид») продлевается автоматически с сохранением причины инвалидности на срок 6 месяцев, начиная с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.

После каждого такого продления специалисты МСЭ сообщают гражданам по телефону результаты экспертизы, а справку, подтверждающую факт установления инвалидности и программу реабилитации направляют заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства о персональных данных. Все сведения автоматически выгружаются в Федеральный реестр инвалидов. На основании этих данных специалисты региональных Отделений Пенсионного фонда назначают и осуществляют пенсионные выплаты. Одновременно выписки из индивидуальной программы реабилитации и абилитации поступают в базы данных Фонда социального страхования и органов исполнительной власти региона, на которых возложена обязанность исполнения рекомендованных МСЭ мероприятий.

Ранее первый замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко заявил, что у ведомства есть планы оставить упрощенный дистанционный порядок и по завершению пандемии: оформлять или продлевать инвалидность без личного присутствия уже в 2021 году смогут до 20% граждан.

Кроме того, с 1 января 2021 года индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) формируется только в форме электронного документа. Хотя по желанию гражданина такой документ можно будет получить и на бумажном носителе.

Возникающие вопросы по Временному порядку признания лица инвалидом можно задать по телефону "горячей линии" - 66-64-16 с 08.15 до 17.00 часов, а также по телефонам 49-35-27 (первый экспертный состав), 58-76-58 (второй экспертный состав), код города Твери - 4822 или в интернет-приемной на сайте Главного бюро – www.69.gbmse.ru.