Школьники из Тверской области вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», который направлен на раскрытие способностей каждого ребёнка и повышение мотивации к учебе. В настоящее время полуфиналисты из Верхневолжья отправились на смену в Ярославль, где их ждёт насыщенная программа.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, активная жизненная позиция, инициативность – необходимое условие для реализации потенциала молодых людей Верхневолжья.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Конкурс «Большая перемена» проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа, искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, путешествия и туризм, историческая память.

Финалистами конкурса станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.

Победители – учащиеся 10-х классов получат грант на оплату обучения в ВУЗе в размере 1 млн рублей, до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в высшее учебное заведение. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса будут награждены путевками в международный детский центр «Артек». 20 лучших школ получат финансовую поддержку по 2 млн рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса являются АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Министерства Просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Пресс-служба Правительства Тверской области