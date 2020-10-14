В Тверской области проводятся рейды по контролю за соблюдением масочного режима. В рамках проверочных мероприятий сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям региона о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и мере ответственности, предусмотренной за нарушение масочного режима.

О введении обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыханияГубернатор Игорь Руденясообщил 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«С 12 октября использование маски – это обязательное условие для пассажиров общественного транспорта, а также людей, посещающих торговые центры, театры, учреждения культуры и другие организации», – сказал Игорь Руденя.

Постановление о введении масочного режима, которое подписал глава региона, подразумевает использование гражданами средств индивидуальной защиты, в том числе,при нахождении на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях и пассажирских платформах. Первый контрольный рейд прошел на железнодорожном вокзале Твери –сотрудники УМВД России по Тверской области проводили с нарушителями профилактические беседы, а также раздавали памятки со статьями из Кодекса административных правонарушений о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Также сотрудники правоохранительных органов провели рейд в торговых центрах города, на остановках общественного транспорта и в автобусах.

Напомним, что жители и все находящиеся на территории Тверской области с 12 октября обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.

По поручению главы региона Министерство промышленности и торговли Тверской области совместно с надзорными ведомствами и органами местного самоуправленияконтролирует наличие масок и цены на них в торговых точках региона.