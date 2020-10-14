Акцию «Рябиновые слезы» провели в Ржеве в рамках памятных мероприятий, посвящённых началу оккупации в годы Великой Отечественной войны

14 октября в городе воинской славы Ржеве Тверской области проходят памятные мероприятия, посвящённые началу оккупации ржевской земли в годы Великой Отечественной войны. В городе состоится торжественный митинг, а также различные акции, приуроченные к этой дате.

Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал Советскому солдату, открытый 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Игорь Руденя назвал открытие Ржевского мемориала Советскому солдату одним из главных событий 75-летия Великой Победы.

«Мемориал – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, – считает Игорь Руденя. – Надеемся, что мемориал станет местом притяжения для всех, кому дорога память о подвиге нашего народа».

В память о погибшем в годы оккупации мирном населении в Ржеве состоялась акция «Рябиновые слёзы». По берегу Волги от Вознесенского собора до перекрёстка Торопецкого тракта с улицей Калинина школьники и педагоги высадили саженцы рябины, которые образуют аллею. Мероприятие проведено с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

Вечером жителей Ржева и Ржевского района приглашают присоединиться к акции «Свеча памяти». В 20.00 нужно будет зажечь свечу, поставить на подоконник или постоять возле окна со свечой в руках, сделать фотографию и разместить у себя на странице в социальных сетях с хэштегами #свечапамятиржев #ржевпомнит.

14 октября 1941 года - день начала оккупации города Ржева, которая продолжалась 17 долгих и страшных месяцев. За это время город был практически стерт с лица земли. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 млн человек.

Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена погибших под Ржевом защитников Отечества.

На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, действует уникальный интерактивный музей. Под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Летом мемориал посетили более 400 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников фашистских концлагерей и детей войны из Твери. Поездки для них были организованы Тверским областным советом ветеранов при поддержке Правительства региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области