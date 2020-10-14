В Тверской области в аптеках 15 крупных сетей в наличии представлено более 1,1 млн одноразовых медицинских масок



В Тверской области в аптеках и аптечных пунктах в достаточном количестве в продаже представлены одноразовые и многоразовые маски, а также лицевые защитные салфетки. Такие данные получены по итогам мониторинга, который по поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, осуществляют сотрудники Министерства промышленности и торговли региона.

«Сегодня мы внимательно следим за тем, как формируются в Тверской области запасы необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты. У нас усилен мониторинг и меры профилактики. Самое важное сегодня – использовать в общественных местах средства защиты. Это дает позитивные результаты», – отметил Игорь Руденя.

Так, на сегодняшний день проведён мониторинг 15 крупных аптечных сетей, которые имеют более 5 аптек и аптечных пунктов. В общей сложности установлено наличие в них свыше 1,1 млн одноразовых медицинских масок и почти 20 тыс. единиц многоразовых. Запасы СИЗов постоянно пополняются. Цены на одноразовые изделия установлены от 5 рублей за штуку, на многоразовые – от 14 рублей.

Ежедневно в Твери проверяется порядка 30 объектов на наличие в продаже средств индивидуальной защиты и цен на них.

Подобные рейды по аптекам и магазинам, где продают средства индивидуальной защиты, проводятся также в муниципалитетах Тверской области совместно с органами местного самоуправления.

Контроль цен на маски введен Губернатором Игорем Руденей в связи с тем, что с 12 октября в регионе предписано обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах.Под контролем также соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями усиленного дезинфекционного режима.

Жители и все находящиеся на территории Тверской области обязаны носить маски в автобусах, такси, железнодорожном транспорте, на вокзалах, пассажирских платформах. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.



Пресс-служба Правительства Тверской области