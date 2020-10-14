С несанкционированных свалок в Тверской области в 2020 году вывезено 4,2 тысячи кубометров мусора

В Тверской области продолжается масштабная работа по ликвидации несанкционированных свалок, которая проводится, в том числе, региональным оператором «Тверьспецавтохозяйство». На этой неделе ликвидирована крупная,копившаяся годами свалка вблизи посёлка Изоплит Конаковского района. Объём вывезенных отходов составил более 50 кубометров.

Одним из важных направлений реализации в Тверской области федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» является рекультивация объектов накопленного вреда окружающей среде. В частности, в регионе на 2020 год запланирован технический этап рекультивации свалок твердых коммунальных отходов в Кимрах и Нелидово.

Летом 2020 года Губернатор Игорь Руденя и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудили ликвидацию в регионе таких объектов.

«В региональном бюджете заложены средства на рекультивацию свалок. В ближайшее время начнем работу, которая даст возможность муниципальным образованиям выйти на другой уровень», – отметил Игорь Руденя на встрече с Министром.

Благодаря рекультивации свалок ТКО в Кимрах, Нелидово и на 13-м километре Бежецкого шоссе под Тверью будет улучшено качество жизни около 600 тысяч жителей Тверской области.

Активный процесс ликвидации несанкционированных свалок в тверском регионе стартовал в 2019 году. Запрошлый год было убрано около 300 таких мест, из них силами регионального оператора - 150 свалок общим объемом более 6,5 тыс. кубометров.

В 2020-м региональный оператор продолжает работу. На сегодняшний день с территории Тверской области вывезено более 4,2 тыс. кубометров мусора, из них непосредственно ООО «ТСАХ» - почти 2,5 тыс. кубометров. Лидерами в этом процессе стали Калининский район (ликвидировано 32 свалки), Осташковский городской округ (27 свалок), Тверь (21 свалка).

В Конаковском районе летом текущего года были ликвидированы свалки на лесном участке между поселком Новомелково и деревней СтароеМелково, приведён в порядок общественный пляжу села Городня, откуда два раза вывозили по 10 кубометров отходов, а также проведён субботник на берегу Иваньковского водохранилища, в результате которого собрано и вывезено 15 кубометров мусора.

За создание несанкционированных свалок предусмотрена административная ответственность. Чтобы избежать штрафов и не загрязнять природу, необходимо складировать ТКО на контейнерных площадках. Для вывоза строительных и растительных отходов, которые по федеральному закону не входят в ТКО, следует заключить отдельный договор с лицензированными организациями, в том числе региональным оператором ООО «ТСАХ».

По вопросам обращения с ТКО жители Тверской области могут звонить по телефону «горячей» линии 8-800-250-99-48, которая создана региональным оператором. Принимаются сообщения в группах ТСАХ в соцсетях, на сайте «Тверьспецавтохозяйство» в разделе https://tcax.ru/problem, через мобильное приложение ТСАХ.

Пресс-служба Правительства Тверской области