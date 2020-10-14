В Тверской области для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто свыше 1000 коек

В Тверской области развернут госпитальный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией мощностью 1010 коек, что превышает установленный Министерством здравоохранения РФ минимальный норматив.

Инфекционные госпитали действуют на базе областной клинической больницы, областного лечебно-реабилитационного центра, городской больницы №6, детской областной больницы, Калининской ЦРБ и Медсанчасти №141 в Удомле. В случае изменения в регионе эпидситуации предусмотрено восстановление инфекционных коек в Конаковской, Зубцовской и Нелидовской ЦРБ.

«Ситуация находится на контроле медиков, Правительства Тверской области. Мы внимательно относимся к формированию лекарственных препаратов, индивидуальных средств защиты. Наш большой опыт работы по первой волне дал неоценимые знания и материальные возможности. Зарезервированы больницы, места для госпитализации, где уже создавались инфекционные госпитали, для того, чтобы при необходимости можно было их использовать», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Большинство коек в инфекционных госпиталях обеспечены централизованной подачей кислорода. В регионе имеется 389 аппаратов ИВЛ, подходящих для лечения COVID-19. Из них 121 аппарат размещен в действующих инфекционных госпиталях, 132 применяются при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, из 136 аппаратов ИВЛ сформирован резерв.

В рентгенологической диагностике COVID-19 используются 9 компьютерных томографов. Для повышения доступности компьютерной томографии приобретены и введены в эксплуатацию 4 аппарата, которые установлены в городской больнице №6, Калининской, Кимрской и Вышневолоцкой ЦРБ. Проводится работа по приобретению и установке еще 2 компьютерных томографов – в Конаковской ЦРБ и Клинической больнице скорой медицинской помощи.

Плановая и экстренная медицинская помощь оказывается в Тверской области во всех учреждениях здравоохранения, в том числе, в тех больницах, где действуют инфекционные госпитали.

Пресс-служба Правительства Тверской области