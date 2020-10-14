В День герба и флага Тверской области молодёжь Верхневолжья примет участие в онлайн-квесте

21 октября 2020 года в 14:00 в Верхневолжье в онлайн-формате пройдёт квест, посвященный Дню герба и флага Тверской области. C 1996 года этот праздник является одной из важнейших дат в региональном календаре. По мнению Губернатора Игоря Рудени, официальные символы Тверской области напоминают о выдающейся роли тверской земли в развитии России.

«Герб и флаг обращают нас к главным ценностям жителей Верхневолжья. Это честный труд на благо Отечества, сохранение традиций предков, защита родной земли. Любовь к своему краю, забота о его благополучии и сегодня объединяет людей, которые родились, живут и работают в Тверской области. Сохраняя верность многовековым традициям, сейчас жители региона реализуют масштабные национальные проекты, чтобы обеспечить динамичное развитие Верхневолжья, его уверенное будущее», - считает Игорь Руденя.

Квест ко Дню герба и флага Тверской области направлен на стимулирование у молодежи интереса к изучению истории родного края, популяризацию символов региона среди подрастающего поколения.

К участию приглашаются команды по 5 человек. Возраст участников – старше 14 лет.

Для участия в событии каждому из участников необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/event/51411, а каждая команда должна пройти регистрацию по ссылке https://forms.gle/wf5bEmf9hBMR6Wc27. Сделать это необходимо до 19 октября 2020 года. Капитаны команд должны иметь ID в социальной сети «ВКонтакте».

Онлайн-квест организован Комитетом по делам молодежи Тверской области, Областным молодежным и подростково-молодёжным центрами региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области