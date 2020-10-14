Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4762 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 23 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 239203, в том числе за последние сутки их проведено 2690.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7444 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2406 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
276 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2489
Кимры 586
Конаковский район 554
Ржев 522
Торжок 361
Калининский район 343
Лихославльский район 262
Вышневолоцкий городской округ 251
Максатихинский район 191
Бологовский район 173
Осташковский городской округ 152
Нелидовский городской округ 146
Торопецкий район 143
Кашинский городской округ 100
Бежецкий район 92
Ржевский район 86
Старицкий район 86
Рамешковский район 78
Андреапольский муниципальный округ 71
Кимрский район 71
Оленинский муниципальный округ 71
Зубцовский район 70
Кесовогорский район 61
Торжокский район 61
Западнодвинский муниципальный округ 50
Калязинский район 46
Весьегонский муниципальный округ 46
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 43
Спировский район 40
Жарковский район 32
Кувшиновский район 28
Сонковский район 25
Краснохолмский район 14
Удомельский городской округ 11
Фировский район 11
Пеновский муниципальный округ 11
Бельский район 9
ЗАТО Озёрный 7
Молоковский район 5
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.