Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4762 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 23 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 239203, в том числе за последние сутки их проведено 2690.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7444 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2406 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

276 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2489

Кимры 586

Конаковский район 554

Ржев 522

Торжок 361

Калининский район 343

Лихославльский район 262

Вышневолоцкий городской округ 251

Максатихинский район 191

Бологовский район 173

Осташковский городской округ 152

Нелидовский городской округ 146

Торопецкий район 143

Кашинский городской округ 100

Бежецкий район 92

Ржевский район 86

Старицкий район 86

Рамешковский район 78

Андреапольский муниципальный округ 71

Кимрский район 71

Оленинский муниципальный округ 71

Зубцовский район 70

Кесовогорский район 61

Торжокский район 61

Западнодвинский муниципальный округ 50

Калязинский район 46

Весьегонский муниципальный округ 46

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 43

Спировский район 40

Жарковский район 32

Кувшиновский район 28

Сонковский район 25

Краснохолмский район 14

Удомельский городской округ 11

Фировский район 11

Пеновский муниципальный округ 11

Бельский район 9

ЗАТО Озёрный 7

Молоковский район 5

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области