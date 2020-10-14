Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 октября 2020 г.

posted by Максим Малахов on ср, 10/14/2020 - 12:40

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4762 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 23  человека.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 239203, в том числе за последние сутки их проведено 2690.

         Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7444 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2406 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         276 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 2489

 

Кимры 586

 

Конаковский район 554

 

Ржев 522

 

Торжок 361

 

Калининский район 343

 

Лихославльский район 262

 

Вышневолоцкий городской округ 251

 

Максатихинский район 191

 

Бологовский район 173

 

Осташковский городской округ 152

 

Нелидовский городской округ 146

 

Торопецкий район 143

 

Кашинский городской округ 100

 

Бежецкий район 92

 

Ржевский район 86

 

Старицкий район 86

 

Рамешковский район 78

 

Андреапольский муниципальный округ 71

 

Кимрский район 71

 

Оленинский муниципальный округ 71

 

Зубцовский район 70

 

Кесовогорский район 61

 

Торжокский район 61

 

Западнодвинский муниципальный округ 50

 

Калязинский район 46

 

Весьегонский муниципальный округ 46

 

Лесной муниципальный округ 44

 

Селижаровский район 43

 

Спировский район 40

 

Жарковский район 32

 

Кувшиновский район 28

 

Сонковский район 25

 

Краснохолмский район 14

 

Удомельский городской округ 11

 

Фировский район 11

 

Пеновский муниципальный округ 11

 

Бельский район 9

 

ЗАТО Озёрный 7

 

Молоковский район 5

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

         В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области