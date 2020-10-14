Зрители Тверской области по программе «Большие гастроли» смогут увидеть постановки Рязанского, Орловского, Нижегородского и других театров

С 22 по 25 октября пройдут обменные гастроли Тверского и Рязанского театров кукол. Они организованы в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Проект нацелен на то, чтобы зрители Твери и области смогли увидеть спектакли других театров нашей страны.

Юные жители Верхневолжья в эти дни на сцене Тверского государственного театра кукол смогут посмотреть яркие и интересные постановки Рязанского театра: спектакли для детей по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди», повести А.П.Чехова «Каштанка» и музыкальную сказку в двух действиях «Волк и семеро козлят».

Расписание спектаклей размещено на официальном сайте учреждения https://teatrkukoltver.ru.

В свою очередь Тверской театр кукол представит в Рязани спектакли «Конёк-Горбунок», «Потешная сказка», «Принцесса и свинопас».

В ноябре 2020 года в рамках проекта «Большие гастроли» обмен театральными постановками запланирован между Тверским театром юного зрителя и Орловским государственным театром для детей и молодёжи «Свободное пространство».

В 2021 году реализация федеральной программы «Большие гастроли» в Тверской области будет продолжена. Так, жители Верхневолжья в течение следующего года смогут увидеть спектакли Волгоградского нового экспериментального театра, Нижегородского академического театра кукол, Калужского областного театра юного зрителя, Котласского и Балашовского драмтеатров.

Развитие театров Верхневолжья – одно из ключевых направлений реализации в регионе национального проекта «Культура». В преддверии театрального сезона 2020-2021 годов в Тверском академическом театре драмы, Театре юного зрителя, Театре кукол были проведены ремонтные работы. В областном театре драмы заменена одежда сцены и занавеса, напольного покрытия, оформлены дверные проемы на входе в зрительный зал, а также окон в колонном фойе на втором этаже. Театр юного зрителя начал сезон с обновленными фасадами, а в театре кукол модернизирована механика сцены. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

Пресс-служба Правительства Тверской области