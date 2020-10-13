На форуме«Тверской переплет» пройдет встреча с яхтсменом Николаем Литау, известными писателями и поэтами

В 2020 году межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тверской переплет» проводится в новом формате. В отличие от прошлых лет встречи с авторами, презентации, мастер-классы, квесты и лекции проходятна площадке Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького на протяжении нескольких месяцев.Такой формат выбран в связи с эпидемиологической ситуацией для снижения рисков распространения коронавируса и сезонных инфекций.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, «Тверской переплет», это яркий просветительский проект, одно из самых заметных и ожидаемых событий в культурной и общественной жизни Верхневолжья.

«Программа «Тверского переплета» всегда радует посетителей интересными, содержательными и разноплановыми мероприятиями, привлекает юных читателей. Форум способствует популяризации книги», – считает Игорь Руденя.

В этом году первые события «Тверского переплета» стартовали уже зимой. Главными темами февраля и марта стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Гостям «Переплета» был представлен альманах «Национальность – человек. Победе – 75!», состоялась лекция о Ржевской битве. В сентябре 2020-го прошли встречи с участниками экспедиции «Волжский рубеж», подведены итоги конкурса «Портреты берегов».

В осенней программе «Тверского переплёта»-2020 – традиционные встречи с известными авторами и интересными людьми Тверской области и других регионов страны.В том числе, это автор остросюжетных и остроумных романов Елена Михалкова, поэтесса и писательЛилитМазикина.

17 октября анонсирована встреча с НиколаемЛитау– яхтсменом, заслуженным мастером спорта России, кавалером ордена Мужества, капитаном яхты «Апостол Андрей». Николай Литау – участник уникальных путешествий под парусом, организовал и осуществил три кругосветных плавания «Апостола Андрея», во время которых было установлено несколько мировых рекордов.

В традиционное время проведения «Тверского переплета», последние выходные октября,участников ждутновые культурно-литературные события. Следить за новостями форума можнонаhttps://vk.com/pereplyot и на сайте Горьковской библиотекиhttp://tverlib.ru/ru/.

Всем посетителям площадок «Тверского переплета» необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации, использовать средства индивидуальной защиты.

Пресс-служба Правительства Тверской области