Футбольный клуб «Тверь» одержал восьмую победу в сезоне

13 октября в Москвев рамках 11-го тура ОЛИМП-ПФЛ состоялся матч между футбольным клубом «Тверь» и ФК «Родина» (Москва). Тверская команда со счетом 3:2 одержала восьмую победу в сезоне 2020-2021 годов и сохранила свою позицию в верхней части турнирной таблицы.

Победные голы в игре с ФК «Родина» забили Алексей Родинков, Даниил Ерофеев и Алексей Орлов.

Футбольный клуб «Тверь»созданв Верхневолжье в апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

Футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Команда получила право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов. Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность».

Пресс-служба Правительства Тверской области