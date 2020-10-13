Футбольный клуб «Тверь» одержал восьмую победу в сезоне

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
13 октября в Москвев рамках 11-го тура ОЛИМП-ПФЛ состоялся матч между футбольным клубом «Тверь» и ФК «Родина» (Москва). Тверская команда со счетом 3:2 одержала восьмую победу в сезоне 2020-2021 годов и сохранила свою позицию в верхней части турнирной таблицы.
Победные голы в игре с ФК «Родина» забили Алексей Родинков, Даниил Ерофеев и Алексей Орлов.
Футбольный клуб «Тверь»созданв Верхневолжье в апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.
Футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Команда получила право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов. Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность».
Пресс-служба Правительства Тверской области