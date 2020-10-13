В Тверской области обводнено свыше 11,8 тысячи гектаров пожароопасных торфяников

По количеству обводненных пожароопасных торфяников Верхневолжье занимает второе место в России после Московской области. Более 11,8 тыс. гектаров таких площадей обводнено в регионе с 2011 года. Работа продолжается в рамках комплекса мероприятий по предотвращению природных пожаров.

На территории Верхневолжья, в том числе благодаря обводнению торфяников, в последние годы удалось сократить количество лесных и торфяных пожаров. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу сохранить эту тенденцию, обеспечить своевременную и комплексную работу по предупреждению природных возгораний.

В XX веке в Тверской области для сельхознужд или торфодобычи была нарушена естественная среда 380 тыс. гектаров торфяных болот. Около 18 тыс. гектаров из них выработано при добыче торфа. Эти земли являются источником пожарной опасности. Особенно остро проблема проявилась засушливым летом 2010 года. Предотвратить торфяные пожары позволяет вторичное заболачивание осушенных торфяников.

В Верхневолжье эта работа проводится в рамках российско-германского проекта, поддержанного Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Губернатором Тверской области. К работе привлекается и заинтересованный бизнес, в частности, ООО «Завидово девелопмент».

Наиболее пожароопасные участки торфяников в регионе уже обводнены. В Калининском районе это территории торфяных месторождений Оршинский мох, Васильевский мох. В Конаковском районе обводнены участки торфяных месторождений Моховое Второе, Озерецко-Неплюевское, Галицкий мох.

В 2020 году Тверским государственным техническим университетом при поддержке областного Правительства проведена работа по исследованию эффективности проектов обводнения, изучение потенциала территорий, биоразнообразия, углеродного баланса, водоочистительной функции и водорегулирования.

Для профилактики возгораний в Тверской области организовано патрулирование и видеомонтиоринг пожароопасных объектов лесного фонда. До 31 октября в регионе действует пожароопасный период. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории лесного фонда. Основная задача – снизить риск пожаров, многие из которых возникают по вине людей. Нарушение режима влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области