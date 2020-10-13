В Тверской области с начала года с помощью службы занятости трудоустроено около 15,5 тысячи жителей региона

В Тверской области с начала 2020 года трудоустроено около 15500 граждан,возможность временного трудоустройства на общественные работы получили порядка 1000 человек, 95 бывших безработных открыли собственное дело. Сейчас в банке вакансий региональной службы занятости насчитывается 15200предложений от работодателей.

«В настоящее время рынок занятости оживает. Служба занятости еженедельно трудоустраивает свыше 400 человек. Более 28 тысяч наших жителей, потерявших работу, получили дополнительные меры поддержки, предложенные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В регионе сохраняется высокий спрос на специалистов, занятых на производствах: инженеровразличного профиля, а также рабочих - слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков и других. Всего по данному направлению заявлено 7,1 тыс. вакансий.

Более 1,3 тыс. вакансий в сферах здравоохранения, социального обеспечения. В учреждения требуются врачи-специалисты, врачи общей практики, средний и младший медицинский персонал.

Также в Тверской области востребованы воспитатели, учителя, тренеры, водители, каменщики, штукатуры, швеи и другие специалисты.

Для повышения квалификации жителей Верхневолжья или получения новой профессии службой занятости проводится профобучение. По направлению органов службы занятости к профобучению приступили 898 безработных граждан.

По региональному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на обучение направлено 1287 человек в возрасте старше 50 лет. По региональному проекту «Содействие занятости женщин..» обучение проходят 233 молодые мамы. Это женщины находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также матери, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях.

На 2021-2022 годы в рамках проекта «Производительность труда и поддержка занятости» работодателям предусмотрены субсидии на возмещение затрат, связанных с переобучением и повышением квалификации работников предприятий. Пройти переобучение и повысить квалификацию смогут свыше 500 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области