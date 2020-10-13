В Тверской области по нацпроекту введён в эксплуатацию участок автодороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское

В Тверской области завершён ремонт участка автодороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, который проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На необходимость ремонта этого направления неоднократно обращали внимание жители региона. По мнению Губернатора Игоря Рудни, приводить в порядок востребованные у населения автодороги позволяет участие Верхневолжьяв профильном национальном проекте. В приоритете такжеремонт трасс, обеспечивающих доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма.

Дорога Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинскоепринадлежит к опорной региональной дорожной сети и соединяет областной центр с муниципальными образованиями юго-востока региона, является самым коротким путем из Твери в Кимры.

Ранее в надлежащее состояние был приведён участок протяженностью 30 км в Калининском районе.В 2020 году отремонтировано20 км – от села Рождествено в сторону города Кимры (с 41-го по 61-й км).

В процессе работ на объекте отфрезеровано покрытие, дорожное полотно расширено, уложена геосетка, а также выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Согласно контракту, заключенному между заказчиком Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией ООО «ДСК», в 2021 году в надлежащее состояние приведут еще 27 км трассы. Таким образом, автодорога будет отремонтирована на всем протяжении.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области отремонтировано 153,6 километра автодорог регионального значения: это участки автодорог

Осташков - Селижарово - Ржев, Красномайский - Фирово, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна,Торжок - Осташков, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.

Пресс-служба Правительства Тверской области