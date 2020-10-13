В Тверской области проходят рейды по аптекам и магазинам для контроля наличия масок и цен на них

По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе ведется контроль наличия масок и цен на них в аптечной сети и на объектах торговли. Министерство промышленности и торговли регионасовместно с органами местного самоуправления проводят рейды по аптекам и магазинам, где продают средства индивидуальной защиты. Под контролем также соблюдениеорганизациями и индивидуальными предпринимателями усиленного дезинфекционного режима.

«Сегодня мы внимательно следим за тем, как формируются в Тверской области запасы необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты. У нас усилен мониторинг и меры профилактики. Самое важное сегодня – использовать в общественных местах средства защиты. Это дает позитивные результаты», – отметил Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь 7 октября.

Контроль уровня цен на маски введен Губернатором Игорем Руденей в связи с обязательным использованием в Тверской области с 12 октября средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей.

Жители и все находящиеся на территории Тверской области с 12 октября обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.)при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.

Защитные маски граждане должны использовать и при нахождении на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области