Более 2000 признаний и отзывов о медиках опубликовали жители Тверской области в рамках конкурса «Наш любимый врач»

В Тверской области продолжается конкурс «Наш любимый врач», который стартовал 1 октября. С начала голосования на одноименном портале жители Твери и региона опубликовали 1490 признаний медикам, оставили 779 отзывов. Дети нарисовали в поддержку докторов 84 рисунка.

Губернатор Игорь Руденя считает – в непростых эпидемиологических условиях работа медиков приобретает особое значение и ценность.

«Ваш труд всегда остается и будет самым благородным и необходимым каждому человеку. Вы продолжаете профессиональные традиции тверских земских докторов, медиков времен Великой Отечественной войны, всех врачей, которые работали на тверской земле», – отметил Губернатор в поздравлении медицинских работников с профессиональным праздником.

В конкурсе «Наш любимый врач» принимают участие медики детских поликлиник Твери и поликлиники детской областной больницы – педиатры и врачи узких специальностей.

Каждый голосующий на портале НашЛюбимыйВрач.рф после регистрации может поддержать двух номинантов: оставить признание (1 балл) или отзыв (2 балла); написать реальную историю о враче (2 балла); разместить детский рисунок (5 баллов). При этом в поддержку своего любимого доктора можно выполнить все действия.

По итогам конкурса, который продлится до 31 октября, наградят 10 медицинских работников в двух номинациях: врач-педиатр и детский врач-специалист. Также подарки получат 10 детей-победителей конкурса творческих работ. Рисунки, которые маленькие пациенты посвящают любимым врачам, не только приносят дополнительные баллы медикам, но и становятся участниками отдельного конкурса. В нем могут принять участие все без исключения дети в возрасте от 4 до 17 лет включительно.

Конкурс «Наш любимый врач» проводится ежегодно, начиная с 2012 года, и приурочен к празднованию международного Дня педиатра и Дня матери. За восьмилетнюю историю проекта 25 тысяч врачей из разных регионов России получили в свой адрес более 380 тыс. положительных отзывов, опубликовано свыше 25 тыс. историй выздоровления от 412 тысяч жителей страны. Дети подготовили более 133 тыс. рисунков для своих любимых докторов.

Пресс-служба Правительства Тверской области