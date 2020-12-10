Известная телеведущая Ника Ганич объявила конкурс на лучший репортаж о гастрономическом потенциале Тверской области

Известная журналистка и телеведущая, почетный член Национальной Гильдии шеф-поваров России Ника Ганич объявила конкурс для журналистов и блогеров на лучший репортаж о гастрономическом потенциале Тверской области.

«Туризм становится одним из драйверов развития Тверской области. В этой работе гастрономический туризм должен занимать достойное место. Нужно возрождать и пропагандировать тверскую кухню, традиции и культуру. Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Участникам конкурса до 1 марта 2021 года необходимо подготовить сюжеты, репортажи и посты в социальных сетях, посвящённые гастрономическому туризму, сохранению богатого культурного наследия Верхневолжья, рассказать о необычных ресторанах, барах, агрофермах региона, представить оригинальные рецепты тверской кухни, мастер-классы.

«Мы видим, какой огромный потенциал есть у тверского региона с точки зрения гастрономического туризма, тем более, в условиях ограничений на зарубежные поездки. Однако далеко не все туристы владеют информацией о достопримечательностях Тверской области, и, тем более, - оригинальных рецептах местной кухни. Поэтому я хочу обратиться к журналистам поддержать свой регион и начать его активно и целенаправленно пропагандировать» - отметила Ника Ганич.

В репортажах и публикациях важно указать информацию о гастрономическом путеводителе «География на вкус. Тверь», хештеги #Географиянавкус и #WelcomeTver. Письмо, содержащее ссылки на конкурсные работы, необходимо прислать до 15 марта 2021 на почту info@nikaganich.ru. Ника Ганич совместно с командой гида отберут трех победителей и объявят их имена на своих страницах в социальных сетях.

Авторы лучших работ получат ценные призы – проживание в лучших отелях Тверской области, сертификат на романтический ужин на двоих и полный комплекс путеводителей «География на вкус» с автографом Ники Ганич.

Все участники конкурса получат приглашение на торжественную презентацию выпуска гастрономического путеводителя в одном из лучших ресторанов Твери, намеченную на весну 2021 года.

В настоящее время Ника Ганич работает над созданием путеводителя «География на вкус. Тверь», который посвящён лучшим ресторанам областной столицы. Эта работа идет при поддержке Министерства туризма Тверской области, Ассоциации туризма Тверской области и Представительства Федерации рестораторов и отельеров Твери.

Для гостей Тверской области в путеводителе будут отмечены места, где подают вкусные завтраки, а также отобраны ТОП-10 десертов Твери и Тверской области. Команда, работающая над гастрогидом, уже посетила более 30 мест и отобрала 35 оригинальных рецептов в городах Верхневолжья. Впереди съемки в Твери, где известная телеведущая проведет больше 10 дней и посетит кухни около 40 заведений города.

Гастрономический путеводитель по Тверской области станет третьим по России после Москвы и Санкт-Петербурга (не считая гидов по Эстонии и Латвии), автором которых является Ника Ганич.

Пресс-служба Правительства Тверской области