В Верхневолжьесельские коллективы народного творчества представят свой потенциал наVII Областном фестивале-конкурсе

17 октября 2020 года в Верхневолжье пройдёт VII Областной фестиваль-конкурс сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, Провинция!». Мероприятие объединит более 400 участников из творческих коллективов муниципальных образований Тверской области.

В тверском регионе поддержке сельских учреждений культуры уделяется особое внимание. В том числе, в рамкахнационального проекта «Культура» на селеобновляется материально-техническая база ДК. В 2020 году в план работ по капитальному ремонту включено 6 сельских домов культуры, в 2019 году проведён капитальный ремонт 4 учреждений.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, возможностей для интересного досуга — ключевые задачи развития территорий.

«Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной. Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой», - считает Игорь Руденя.

Фестиваль-конкурс«Здравствуй, Провинция!»проводится для выявления талантливых исполнителей, сельских коллективов народного творчества и привлечения внимания общественности к их деятельности.

Профессиональное жюри фестиваля будет оценивать выступления участников по следующим номинациям: хореография, сольное пение, вокально-хоровое, инструментальное, театральное, фольклорное, декоративно-прикладное и художественное творчество.

Мероприятие организовано Тверским областным Домом народного творчества. Площадкой проведения фестиваля станет Андреапольский Дом культуры.

Конкурсные выступления стартуют в 12.00. Ранее, в 11.30, будет открыта выставкадекоративно-прикладного и художественного творчества, а также фотовыставка.

Пресс-служба Правительства Тверской области