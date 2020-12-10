В Тверской области для жителей предпенсионного возраста сохранены права на льготы, гарантии и компенсации

В Тверской области за гражданами предпенсионного возраста сохранены права на льготы, гарантии и компенсации, которые до 1 января 2019 года были установлены для льготников, являющихся пенсионерами. Они предоставляются мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам, достигшим 55 лет.

В частности, жители региона, имеющие звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Тверской области» по достижении этого возраста имеют право на ежемесячную денежную выплату, льготный проезд на городском и пригородном общественном транспорте, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, льготные условия предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Сельские специалисты (педагогические, медицинские, социальные работники, работники культурно-просветительских учреждений) могут воспользоваться правом на получение компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг.

Для удостоенных наград Тверской области действуют ежемесячные пожизненные выплаты.

Получить государственную социальную помощь, компенсацию затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, могут граждане с низким уровнем дохода.

Кроме того, для отдельных категорий жителей региона, в том числе инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов общего заболевания, граждан, подвергшихся радиационному воздействию и других, предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

При отсутствии льготного статуса пенсионер может воспользоваться общим правом на получение субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленным ст. 159 Жилищного кодекса РФ. В данном случае учитывается уровень его доходов и проживающих с ним членов семьи. Субсидии предоставляются в случае, если расходы на оплату услуг ЖКХ превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

За назначением мер социальной поддержки необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области