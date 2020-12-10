Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой защиты тверской экономики в условиях борьбы с коронавирусом

Губернатор Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели с заявлением об отсутствии планов по переходу региональной экономики на удаленный режим работы. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, ситуация в экономике региона, работа предприятий малого и среднего бизнеса в текущей эпидемиологической ситуации стали темами прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь с участием губернатора Игоря Рудени 7 октября.

Открытость экономики тверского региона сейчас составляет 100%. Предприятия продолжают работать в штатном режиме, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

«Хочу выразить благодарность всем, кто работает в реальном секторе за то, что обеспечен рост экономики в текущем году. Сохраняются меры поддержки сельского хозяйства, среднего и малого бизнеса, в прежнем режиме работают институты развития. По прогнозам в следующем году рост в экономике должен составить не менее 3%», – отметил глава региона.

Игорь Руденя обратился к руководителям предприятий и организаций, в том числе работающих в сфере общепита, с просьбой по-прежнему соблюдать санитарный режим.

«Важно, чтобы было обязательным требование к посетителям по ношению масок, чтобы не приходили люди с повышенной температурой. Профилактика принесет желаемый результат: предприятия будут работать и ограничений не последует. У нас таких планов нет. Надо всем вместе делать общее дело», – сказал губернатор.

Постановлением Игоря Рудени с 12 октября в Тверской области введен режим обязательного использования масок в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. Жители и все находящиеся на территории Верхневолжья должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте. Защитные маски граждане обязаны использовать и при нахождении на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.