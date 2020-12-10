В Тверской области назвали победителей первого этапа регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в 14 компетенциях

В Тверской области завершился первый этапVI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). В нем приняли участие более 100 конкурсантов из профессиональных и общеобразовательных учреждений региона, а также специалисты в категории 50+ «Навыки мудрых», которые проявили себя в 14 компетенциях.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, чемпионат «Молодые профессионалы» – важное направление развития профессионального образования в Тверской области, популяризации рабочих профессий и других востребованных в экономике специальностей.

В рамках первого этапа победителем в компетенции «Программные решения для бизнеса» сталМихаилСемёнов из Тверского колледжа им. А.Н. Коняева; «Парикмахерское искусство» – ОльгаСоловьева из Ржевского колледжа; «Технологии моды» – Полина Полякова из Тверского колледжа транспорта и сервиса; «Поварское дело» – Михаил Смирнов из того учреждения; «Ресторанный сервис» – Артур Шабанов из Тверского торгово-экономического колледжа.

Лучшими в номинации «Графический дизайн» стала Мария Никитина изТверского технологического колледжа, среди юниоров – Ирина Давыдова, представляющая детский технопарк «Кванториум».

Первое место в компетенции «Медицинский и социальный уход» заняла Оксана Грикуроваиз Тверского медицинского колледжа; «Преподавание в младших классах» – Ксения Седова из Тверского педагогического колледжа. В этой же категории среди юниоров стала победителем Валерия Сергеева из школы № 2 им. В.С. Попова. Лучшим юниором в направлении «Администрирование отеля» признана Кира Трофимова.

В «Дошкольном воспитании» победили Анастасия Юргель из Тверского педагогического колледжа и Лидия Владимировна Тимофеева из детского сада №107 («Навыки мудрых»).

В номинации «Ветеринария» первое место заняла Елена Николаева из Бологовского колледжа; в «Туризме» первое место разделили Дарья Павлова и МайяПоликарпова изТверского колледжа сервиса и туризма. В «Агрономии» лучше всех проявил себя Владимир Егоров из Ржевского колледжа, в «Кирпичной кладке» – Назар Дмитриев из Тверского технологическогоколледжа.

Второй этап чемпионата пройдет с 17 по 20 ноября 2020 года. Талантливые школьники и студенты региона смогут проявить свои способности в компетенциях: «Программные решения для бизнеса» (юниоры), «Синтез и обработка минералов», «Предпринимательство» (основной состав и юниоры), «Администрирование отеля», «Организация экскурсионных услуг», «Реклама», «Лабораторный химический анализ», Сварочные технологии», «Полимеханика и автоматизация» (основной состав и юниоры), «Цифровая метрология», «Физическая культура, спорт и фитнес».

С 2016 года Тверская областьвключилась в движение «Молодые профессионалы».Ежегодно растет число участников регионального чемпионата, увеличивается количество компетенций. Если в 2016-мон проводился по 5 компетенциям, в которых приняли участие 19 студентов, тов 2020 году число направлений увеличилось до 30. Теперь на площадках соревнуются не только студенты, но и школьники региона, специалисты старше 50 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области