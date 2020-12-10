В Тверской области одобрено 12 заявок от предприятий региона по программе «Оборотный капитал». Общая сумма льготных займов составила 200,9 млн рублей. Данная мера государственной поддержки позволяет бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств, сохранить рабочие места в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Открытость экономики тверского региона сейчас составляет 100%. Предприятия продолжают работать в штатном режиме, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 7 октября во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя выразил благодарность коллективам предприятий Верхневолжья за обеспечение роста экономики в текущем году.

«Сохраняются меры поддержки реального сектора, сельского хозяйства, среднего и малого бизнеса, в прежнем режиме работают институты развития. По прогнозам, в следующем году рост в экономике должен составить не менее 3%», – отметил во время эфира Игорь Руденя.

Поддержку по «Оборотному капиталу» предприятия направляют на закупку сырья, материалов и комплектующих. На эти цели предоставленные средства уже потратили компании «Пластик-Строймаркет» (сумма займа составила 20 млн рублей), «Люксупак» (7 млн рублей), «КЗТО Радиатор» (20 млн рублей) и «ПК «ДорСветТех» (более 6,6 млн рублей).

Ряд предприятий расходуют часть средств займов на оплату труда сотрудников. Такой возможностью воспользовались компании «Ржевмаш» (общая сумма займа составила 20 млн рублей), «БиоПласт» (20 млн рублей), «СтанкоМашКомплекс» (20 млн рублей), «Элтра Термо» (20 млн рублей).

Финансовые, отраслевые и общесистемные меры поддержки предприятий и бизнеса, введенные весной 2020 года на федеральном и региональном уровнях, позволили сохранить устойчивость экономики региона. С апреля текущего года объем господдержки предприятий и организаций превысил 8,2 млрд рублей.

В итоге по ряду отраслей показатели за 9 месяцев 2020 года – выше аналогичного периода 2019-го. Так, вырос объем производства сельскохозяйственной продукции, строительных работ, услуг предприятий транспорта и логистики, информации и связи. Отгрузка промышленной продукции предприятиями обрабатывающих производств снизилась менее чем на 5%.

Программа «Оборотный капитал» реализуется Фондом развития промышленности Тверской области. Общий объём финансирования программы на 2020 год составляет 450 млн рублей. Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятий на период пользования займом.

Пресс-служба Правительства Тверской области