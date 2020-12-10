В Тверской области реализуется второй этап социального проекта «Регион добрых дел»

В Тверской области продолжается реализация социального проекта «Регион добрых дел», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства. На проведение мероприятий Верхневолжье получило грантовую поддержку в размере 6,8 млн рублей.

«Тверская область по праву гордится высоким уровнем развития добровольчества. Волонтеры – это люди с неравнодушными сердцами, готовые бескорыстно приходить на помощь, быть полезными обществу, вносить личный вклад в развитие тверского края и всей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В социальный проект входят два блока, первый из которых – создание регионального ресурсного центра добровольчества и гражданских инициатив Тверской области – уже реализован. В функции центра входят популяризация и информирование жителей Верхневолжья о возможностях и формах добровольческой деятельности, обучение и развитие компетенций волонтерства по востребованным направлениям. На базе центра проходят обучающие семинары и воркшопы, диагностика и консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации. Также в компетенции регионального центра – проведение конференции «Лучшие добровольческие практики» и фестиваля благотворительности и волонтерства «Площадь добра».

Второй блок проекта включает в себя реализацию трехподпроектов. Один из них - «Медиапризыв. Стань медиаволонтером» Тверского государственного политехнического университета- начнет свою работу в 2021 году по всей Тверской области.Для ребят, занимающихся в школьныхмедиацентрах, проведутобразовательные мероприятия, это повысит их подготовку и профессиональное мастерство.

Еще один проект – региональная программа лидеров волонтерского актива «Созвездие». Его главная задача – повышение индивидуально-личностных, социальных и профессиональных компетенций волонтеров Верхневолжья. В рамках программы планируется проведение муниципальных и региональных форумов для молодежи.

Третий проект «Программа по развитию корпоративного добровольчества «Лидеры изменений»позволит создать в регионе условия для роста корпоративного добровольчества. На его площадке компании, располагающиеся на территории Тверской области, узнают о социально-полезной волонтерской деятельности и смогут оказывать необходимую помощь жителям Верхневолжья. Проектреализует Фонд городского развития «Фонд Твери».

Социальный проект «Регион добрых дел» разработан Комитетом по делам молодежи Тверской области совместно с Центром НКО, волонтерским центром при ТвГУ.

В настоящее время в единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано более 6600 волонтёров из Тверской области. В частности, действуют региональные отделения крупнейших волонтёрских организаций России – «Волонтёры Победы», «Российский союз молодёжи», «Поисковое движение России», «Российские студенческие отряды», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Волонтёры-медики», «Российский союз школьников».

Пресс-служба Правительства Тверской области