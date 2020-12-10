В Тверской области урожай убран на 93% от общей посевной площади 2020 года

В Тверской области убран урожай на 91,1 тыс. га, что составляет 93% от общей посевной площади, заявленной к уборке в 2020 году. В настоящее время в хозяйствах регионазавершается уборка сельскохозяйственных культур, заготовка кормов для животноводства.

Сельское хозяйство – одна из самых крупных и быстроразвивающихся отраслей Верхневолжья.

«В 2020 году работники агропромышленного комплекса Тверской области подтвердили высокий профессионализм и ответственность, обеспечив в непростой период бесперебойную работу сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности нашего региона», - отметил Губернатор Игорь Руденя, поздравляя накануне аграриев Верхневолжья с профессиональным праздником.

Особое внимание в АПК уделяется традиционным для Верхневолжья отраслям, в частности льноводству. В настоящее время лен вытереблен на площади 5,5 тыс. га (95% от посевов) –больше чем в аналогичный период 2019 года. Ежегодно в Тверской области увеличиваются посевные площади этой культуры. Если в 2017 году льном-долгунцом было засеяно более 4 тыс. га, в текущем году – почти 6 тыс. га.

Зерновые и зернобобовые культуры на полях Верхневолжья убраны на площади 70,3 тыс. га –это 96% к посевной площади, намолочено 116,7 тыс. тонн зерна.

Картофель убран на площади 12,9 тыс. га – 93% к общей посевной площади, всего собрано189,7 тыс. тонн. Сейчас идет массовая реализация картофеля населению Тверской области и закладка на зимнее хранение.

Овощи убраны на площади 2тыс. га (92% к посевной площади), всего их собрано 33,6 тыс. тонн. Сельскохозяйственными товаропроизводителями региона под урожай будущего года посеяно 12,3тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, вспахано 9,1 тыс. га зяби.

Животноводческие хозяйства Тверской области обеспечены на зиму кормовой базой. В 2020 травы скошены на площади 109,8 тыс. га, заготовлено 172,7 тыс. тонн сена, 271,7 тыс. тонн сенажа, 180,8 тыс. тонн силосной массы.Всего кормов заготовлено 20,4 центнерана условную голову скота – 113 % от прогнозного показателя.

Пресс-служба Правительства Тверской области