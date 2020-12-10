Фестиваль NAUKA 0+ в Твери приглашает детей и родителей познакомиться с новейшими технологиями

В Твери стартовал XV Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. В этом году его главная тема – «Физика будущего». Фестиваль открыт для всех желающих – тех, кто интересуется новейшими технологиями. Мероприятия проходят как в online, так и offline-форматах.

Событие позволяет продемонстрировать научно-технический потенциал Тверской области, современные технологии в сфере образования и творчества. Основная целевая аудитория фестиваля – дети и молодежь.

«Инвестиции в подрастающее поколение – это самые надежные и эффективные вложения. Важная задача в сфере образования Тверской области – создание условий для самореализации и раскрытия талантов детей и молодежи, в том числе в техническом творчестве», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Фестиваль открылся лекциями о генной инженерии. Также прошли квизы по физике и информатике, олимпиада для юных физиков, организована виртуальная выставка рисунков «Мир науки глазами детей» и другие мероприятия.

В течение недели ребята могут зарегистрироваться на вебинар «Советы юным изобретателям», лекции по биологии, защите интеллектуальной собственности, на онлайн-игру «Что? Где? Когда». 15 октября гимназия № 10 Твери и детский технопарк «Кванториум» проведет первый городской школьный кейс-чемпионат. Его основная тема – урбанистика и устойчивое развитие территорий. Команды уже приступили к работе.

17 и 18 октября – основные дни работы фестиваля. В тверском технопарке «Кванториум» состоится торжественное открытие с участием победителей и призеров онлайн-активностей.

В эти дни пройдут региональный открытый хакатон «КвантоХак» для юных программистов, турнир «Квантошахматы», соревнование для школьников в области моделирования, дизайна и 3D-печати, откроются «Семейные мастерские», площадка для самых маленьких изобретателей «Наука на вырост».

18 октября – День открытых дверей в детском технопарке «Кванториум». Все желающие смогут увидеть возможности современного пространства технопарка, узнать о самых востребованных научно-технических направлениях будущего: робототехнике, аэро, виртуальной и дополненной реальности и многом другом.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте http://festivalnauki69.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области