На фестивале «ТАВРИДА АРТ Moscow» молодые и активные жители Верхневолжья могут стать участниками более 20 творческих площадок

Активную молодежь Верхневолжья приглашают на фестиваль «ТАВРИДА АРТ Moscow», который пройдет в столице с 21 по 25 октября. Регистрация на форум открыта на https://tavrida.art/.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие мероприятия позволяют молодежи заявить о себе, получить опыт для реализации новых идей.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

В рамках фестиваля состоится подведение итогов работы первой в России кастинг-платформы, объединившей больше 100 крупнейших проектов страны – от шоу «Голос» до «Новой волны». Также запланированы вручение премии творческих легенд «Таврида», выставка современного искусства и шоу-концерт от резидентов арт-кластера «Таврида», конференция по вопросам развития креативных индустрий в регионах России и презентация сети региональных арт-резиденций с участием ведущих российских компаний. Одним из знаковых событий фестиваля станет гала-концерт Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

Всего на «ТАВРИДА АРТ Moscow» будет работать более 20 площадок, в том числе в Большом театре, консерватории им. П.И. Чайковского, офисах корпораций, государственных учреждений.

В текущей эпидемиологической ситуации обязательные требования к участникам – наличие справок об отрицательном результате на COVID-19 и о санэпидокружении.

В июле 2020 года делегация Тверской области представляла регион на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Крыму. По его итогам основатель и куратор центра современной культуры «Рельсы» Анна Кудрявцева получила грант на реализацию проекта по созданию галереи современного искусства для молодых художников.