Представителей тверского рынка ритейла приглашают на международный бизнес-форум

С 9 по 13 ноября состоится крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли­ – бизнес-форум «Неделя Ритейла». Впервые он пройдет в гибридном формате: оффлайн и онлайн, что значительно расширяет возможности для участников. Оффлайн-часть пройдет традиционно в Центре Международной торговли в закрытом формате, к онлайн-событиям можно присоединиться через digital платформу на https://retailweek.ru/.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, для региональных производителей одной из главных целей является расширение рынка сбыта, в том числе ассортимента их товаров в крупных торговых сетях. Это позволит местным предприятиям увеличивать объемы производства продукции.

В этом году запланирована обширная пятидневная деловая программа на двух языках – русском и английском с синхронным переводом. Участников ждут десятки конференций, круглых столов и вебинаров, где выступят главные эксперты розничной торговли и представители власти.

В классическом оффлайн-формате в Центре Международной торговли мероприятия Форума пройдут 9 и 10 ноября.

Впервые на сайте бизнес-форума https://retailweek.ru/ будет организована постоянно действующая отраслевая выставка VIRTUAL RETAIL WEEK EXPO, которая будет представлена специальным виртуальным стендом. С ее помощью участники получат доступ к новым знакомствам, переговорам и связям: в отличие от классического формата, стенды поставщиков услуг и партнеров выставки смогут увидеть все заинтересованные участники из любой точки мира.

Каждый год в рамках форума проходит подведение итогов ежегодных отраслевых конкурсов на лучшие решения, реализуемые разными торговыми форматами: RETAIL WEEK AWARDS и Всероссийский конкурс Минпромторга России «Торговля России».

«Неделя Ритейла» – ключевое отраслевое мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного и цивилизованного рынка ритейла, поднимаются проблемы отрасли.

Форум ежегодно собирает федеральные и региональные розничные сети, e-commerce ритейл, FMCG, IT и сервисные компании, поставщиков оборудования, банки и телеком, руководителей органов власти в сфере потребительского рынка, отраслевые объединения ритейлеров, производителей и других участников рынка ритейла.

Подробная информация и регистрация на сайте https://retailweek.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области