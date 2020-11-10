Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 октября 2020 г.

posted by Максим Малахов on вс, 10/11/2020 - 14:49

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4711 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 206853, в том числе за последние сутки их проведено 456.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2168 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

271 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 2375

 

Кимры 583

 

Конаковский район 534

 

Ржев 516

 

Калининский район 331

 

Торжок 342

 

Лихославльский район 257

 

Вышневолоцкий городской округ 245

 

Максатихинский район 186

 

Бологовский район 169

 

Осташковский городской округ 152

 

Нелидовский городской округ 127

 

Торопецкий район 120

 

Кашинский городской округ 96

 

Бежецкий район 89

 

Ржевский район 84

 

Рамешковский район 77

 

Старицкий район 86

 

Андреапольский муниципальный округ 71

 

Кимрский район 70

 

Зубцовский район 67

 

Оленинский муниципальный округ 69

 

Кесовогорский район 61

 

Торжокский район 57

 

Лесной муниципальный округ 44

 

Селижаровский район 43

 

Спировский район 40

 

Калязинский район 37

 

Западнодвинский муниципальный округ 38

 

Весьегонский муниципальный округ 43

 

Жарковский район 29

 

Кувшиновский район 26

 

Сонковский район 25

 

Краснохолмский район 11

 

Удомельский городской округ 11

 

Бельский район 9

 

Фировский район 10

 

Молоковский район 4

 

Пеновский муниципальный округ 8

 

ЗАТО Озёрный 6

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области 