Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 октября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4711 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 206853, в том числе за последние сутки их проведено 456.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2168 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
271 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 2375
Кимры 583
Конаковский район 534
Ржев 516
Калининский район 331
Торжок 342
Лихославльский район 257
Вышневолоцкий городской округ 245
Максатихинский район 186
Бологовский район 169
Осташковский городской округ 152
Нелидовский городской округ 127
Торопецкий район 120
Кашинский городской округ 96
Бежецкий район 89
Ржевский район 84
Рамешковский район 77
Старицкий район 86
Андреапольский муниципальный округ 71
Кимрский район 70
Зубцовский район 67
Оленинский муниципальный округ 69
Кесовогорский район 61
Торжокский район 57
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 43
Спировский район 40
Калязинский район 37
Западнодвинский муниципальный округ 38
Весьегонский муниципальный округ 43
Жарковский район 29
Кувшиновский район 26
Сонковский район 25
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 11
Бельский район 9
Фировский район 10
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 8
ЗАТО Озёрный 6
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Пресс-служба Правительства Тверской области