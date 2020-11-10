Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 октября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4711 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 206853, в том числе за последние сутки их проведено 456.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 7150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2168 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

271 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 2375

Кимры 583

Конаковский район 534

Ржев 516

Калининский район 331

Торжок 342

Лихославльский район 257

Вышневолоцкий городской округ 245

Максатихинский район 186

Бологовский район 169

Осташковский городской округ 152

Нелидовский городской округ 127

Торопецкий район 120

Кашинский городской округ 96

Бежецкий район 89

Ржевский район 84

Рамешковский район 77

Старицкий район 86

Андреапольский муниципальный округ 71

Кимрский район 70

Зубцовский район 67

Оленинский муниципальный округ 69

Кесовогорский район 61

Торжокский район 57

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 43

Спировский район 40

Калязинский район 37

Западнодвинский муниципальный округ 38

Весьегонский муниципальный округ 43

Жарковский район 29

Кувшиновский район 26

Сонковский район 25

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 11

Бельский район 9

Фировский район 10

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 8

ЗАТО Озёрный 6

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 октября 2020 года в регионе введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области