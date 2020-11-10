Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Верхневолжья

11 октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником специалистов отрасли, ветеранов агропромышленного комплекса поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваш ежедневный нелегкий труд пользуется особым уважением в нашей стране. Благодаря вам обеспечивается продовольственная безопасность России и статус нашей страны, как одного из ведущих производителей продовольствия в мире. В 2020 году работники агропромышленного комплекса Тверской области подтвердили высокий профессионализм и ответственность, обеспечив в непростой период бесперебойную деятельность сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности нашего региона», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Сельское хозяйство – одна из самых крупных и быстроразвивающихся отраслей Верхневолжья. Каждый второй рубль инвестиционных вложений в Тверской области направляется в сельское хозяйство.

Крупные проекты реализуют компании «Коралл», «Агропромкомплектация» и другие инвесторы. «РУМЕЛКО-АГРО» планирует реализацию инвестиционного проекта по строительству молочно-технических комплексов и молокоперерабатывающего завода. Объем заявленных вложений – до 18 млрд рублей.

Ежегодно в Тверской области увеличиваются посевные площади льна, традиционной для региона культуры. Если в 2017 году льном-долгунцом было засеяно более 4 тыс. га, в текущем году – почти 6 тыс. га. В 2019-м лен-долгунец включен в перечень сельскохозяйственных культур, на которые предоставляется субсидия. Одновременно выплачивается субсидия на произведенное и реализованное льноволокно.

Пресс-служба Правительства Тверской области