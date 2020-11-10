Юбилейный Большой этнографический диктант пройдет в онлайн-формате

С 3 по 8 ноября во всех регионах России и за рубежом пройдет V Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Он позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, окажет содействие национально-культурному развитию народов России, поспособствует укреплению гражданской идентичности и межнационального мира и согласия.

В Российской Федерации Большой этнографический диктант проводится пятый год подряд. Его участниками могут стать жители нашей страны и зарубежных государств, без возрастных и иных ограничений, владеющие русским, английским или испанским языком.

«Большой этнографический диктант» в 2020 году полностью пройдет в онлайн-формате. Участники должны будут ответить на 30 вопросов: 20 из них будут общефедеральными, а остальные 10 – уникальные для каждого субъекта. Доступ к платформе будет доступен с 00.01 3 ноября по 23.59 8 ноября. Время для прохождения диктанта ограничено 45 минутами. По его истечению доступ к заданиям будет закрыт.

До 16 ноября на сайте www.miretno.ru будут опубликованы правильные ответы. Итоги диктанта подведут ко Дню Конституции России 12 декабря текущего года.

Пресс-служба Правительства Тверской области