Футбольный клуб «Тверь» одержал очередную победу

9 октября в Муроме Владимирской области в рамках 10-го тура ОЛИМП-ПФЛ состоялся матч между футбольным клубом «Тверь» и местным клубом «Муром». Тверская команда со счетом 2:1 одержала очередную победу, которая стала седьмой в сезоне 2020-2021 годов.

Ранее ФК «Тверь» одержал победу в игре с московским клубом «Локомотив-Казанка». Сейчас в турнирной таблице наш клуб занимает второе место после «Олимпа-Долгопрудного».

Решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области было принято в декабре 2019 года. В апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе создан ФК «Тверь». Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

16 июня текущего года футбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС). Тверской клуб получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов. Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность».

Пресс-служба Правительства Тверской области