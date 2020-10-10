У тверских фотографов появилась возможность представить свои работы на международном конкурсе

Профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья могут принять участие в IVМеждународном фотоконкурсе «Русская цивилизация».

Одно из главных условий – возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.

Прием работ завершится 15 ноября. Их будет оценивать жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели. Критериями оценки станут оригинальность идеи, художественный уровень и содержание фотографии, мастерство участника (техника и качество исполнения), а также соответствие работы требованиям конкурса.

Награждение победителей состоится в Москве. За лучшие работы в каждой номинации авторы получат ценные призы и подарки.

Популярность фотоконкурса «Русская цивилизация», объединяющего фотографов не только из регионов России, но и всего мира, продолжает расти. Если в первый год проведения конкурса поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысячи человек из 28 стран, то уже через пару лет участниками фотоконкурса стали более пяти тысяч человек из 32 стран мира, которые прислали 19,5 тысячи фоторабот.

Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, столичных парков и галерей. В 2019 году лучшие работы за всю историю проведения Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» были представлены на большой фотовыставке в ГУМе. Также в предыдущие годы выставки по итогам конкурса «Русская цивилизация» при поддержке Россотрудничества состоялись в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Пресс-служба Правительства Тверской области