Представители Тверской области могут стать соискателями национальной премии «Хрустальный компас» в области географии и экологии

Объявлен прием заявок на соискание IX национальной премии «Хрустальный компас»в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Принять участие в конкурсе можно до 10 февраля 2021 года. Заявить свои проекты могут представители Верхневолжья – общественные организации, научные и образовательные учреждения, предприятия, инициативные группы, общественные деятели и частные лица.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Победители конкурса традиционно будут определяться в 11 номинациях: научное достижение, экспедиция и путешествие, просвещение, издание, лучший социально-информационный проект, фоторабота, лучший региональный проект и других. После завершения заявочной кампании все присланные проекты будут рассмотрены членами экспертного совета премии на квалификационном отборе.

В состав жюри вошли авторитетные ученые, известные общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов власти: Владимир Котляков, Артур Чилингаров, Юрий Воробьев, Николай Дроздов, Иван Фролов, Виктор Савиных, Иван Затевахин, Анастасия Чернобровина, Виталий Сундаков, Юрий Ефремов и другие.

Финалисты получат приглашение на торжественную церемонию вручения «географического Оскара». Авторам лучших инициатив вручат статуэтки из хрусталя и серебра высшей пробы.

Подать заявку на участие в национальной премии «Хрустальный компас» можно на официальном сайте www.rus-compass.ru.

Премия «Хрустальный компас» за время своего существования приобрела международную известность и авторитет. На соискание Премии было выдвинуто 2320 проектов и уникальных достижений из 39 стран мира и всех 85 регионов России.

Среди победителей премии и обладателей хрустальной статуэтки – «NationalGeographicSociety», Швейцарский полярный институт, Фредерик Паулсен, Институт Гляциологии и экогеографии Университет Ланьчжоу, ПАО «Камаз», Фёдор Конюхов, Московский госуниверситет им.Ломоносова и другие.

«Хрустальный компас»проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром».

Подробная информация – по е-mailpremiya.compass@mail.ru, на сайтеwww.rus-compass.ru, в социальных сетях премии.

Пресс-служба Правительства Тверской области