Игорь Руденя подписал постановление о создании Министерства культуры Тверской области

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Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о совершенствовании государственного управления в сфере культуры. Создано Министерство культуры Тверской области, в структуру которого вошли региональный Комитет по делам культуры и Архивный отдел.
О создании регионального Министерства культуры Игорь Руденя заявил на заседании областного Правительства 6 октября при обсуждении реализации в регионе национального проекта «Культура».
«Создание Министерства означает полную перезагрузку сферы культуры в регионе. Новое ведомство – это возможность провести ревизию отрасли, сформировать кадровый состав и решить главную задачу – выйти на принципиально новый уровень культурной жизни в регионе», – сказал тогда Игорь Руденя.
Пресс-служба Правительства Тверской области