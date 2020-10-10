Игорь Руденя подписал постановление о создании Министерства культуры Тверской области

Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о совершенствовании государственного управления в сфере культуры. Создано Министерство культуры Тверской области, в структуру которого вошли региональный Комитет по делам культуры и Архивный отдел.

О создании регионального Министерства культуры Игорь Руденя заявил на заседании областного Правительства 6 октября при обсуждении реализации в регионе национального проекта «Культура».

«Создание Министерства означает полную перезагрузку сферы культуры в регионе. Новое ведомство – это возможность провести ревизию отрасли, сформировать кадровый состав и решить главную задачу – выйти на принципиально новый уровень культурной жизни в регионе», – сказал тогда Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области