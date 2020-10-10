Игорь Руденя подписал постановление об обязательном использовании масок в общественном транспорте, местах массового пребывания людей

В Тверской области с 12 октября вводится режим обязательного использования масок в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. Соответствующее постановление подписал Губернатор Игорь Руденя.

Жителям и всем находящимся на территории Тверской области с 12 октября необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.)при нахождении в общественном транспорте, в том числе осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.

Защитные маски граждане должны использовать и при нахождении на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также вводится в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

О вводе новых мер профилактики распространения коронавирусной инфекции Губернатор Игорь Руденя сообщил 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«Сейчас мы с особым вниманием относимся к общественным пространствам, будем вводить новые стандарты и условия в Тверской области. Планируем ввести обязательноеиспользование масок в общественном транспорте. Сначала это будет переходный период с субботы до понедельника. А с понедельника – уже обязательноеусловие для пассажиров общественного транспорта, а также людей, посещающихторговые центры, театры, учреждения культуры и другие организации», – сказал тогда Игорь Руденя.

По поручению главы региона Министерство промышленности и торговли Тверской области совместно с надзорными органами будет контролировать наличие масок и цены на них в торговых точках региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области