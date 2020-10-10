В Верхневолжье выбирают лучшее предприятие в области охраны труда

В Верхневолжье проходит ежегодный конкурс «Лучшее предприятие в области охраны труда». Он проводится в регионе уже в 12-й раз и направлен на усиление внимания работодателей, органов местного самоуправления, контролирующих организаций, профсоюзов к вопросам улучшения условий и охраны труда.

В Тверской области этим вопросам уделяется особое внимание. Повышение уровня культуры производства наряду с социальной ответственностью работодателей и созданием новых рабочих мест являются важными направлениями развития предприятий, считает Губернатор Игорь Руденя.

Среди участников 2020 года – ООО «Шелл Нефть», ООО «Паулиг Рус», ЛПДС «Торжок», ООО «Дмитрогорский молочный завод», Областная клиническая больница, Тверской государственный университет и другие.

При посещении предприятий конкурсной комиссией главным критерием оценки было обеспечение безопасности работников.

«Организация придерживается концепции «Ноль несчастных случаев» и соответствующих ей принципов. Для достижения цели важно перейти от реагирования к профилактическому подходу. Важно понимать, что любой несчастный случай и вред здоровью может быть предотвращен, если действовать сообща. Каждый несет личную ответственность за то, чтобы работа выполнялась безопасно», – считает специалист по охране труда ООО «Паулиг Рус» Мария Баранцева.

Конкурс лучших предприятий в области охраны труда продолжается. Победители будут объявлены в декабре.



Пресс-служба Правительства Тверской области