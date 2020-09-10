В Твери на конкурсе «Золотые таланты России» назовут самых одаренных ребят Центральной России и Северо-Запада

10 и 11 октября 2020 года в Тверском музыкальном колледже

им. М.П. Мусоргского состоится отборочный тур по Центральному и Северо-Западному федеральным округам конкурса-фестиваля «Золотые таланты России». Его участники – юные дарования школ искусств, студенты вузов и колледжей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, обеспечение возможностей для творческого развития жителей области, а также помощь в продвижении талантливой молодежи – ключевые задачи национального проекта «Культура» на территории Верхневолжья.

Конкурс «Золотые таланты России» проходит в номинациях «Фортепиано»; «Духовые и ударные инструменты» (саксофон, труба, ударные инструменты); «Академическое пение». Победителей определят в трех группах: учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств; студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования; студенты высших учебных заведений, обучающиеся по программам высшего профобразования, бакалавриата, магистратуры и ассистентуры-стажировки.

В жюри конкурса вошли известные российские музыканты и педагоги: народные артисты РФ Юрий Слесарев, Евгений Бражник; заслуженные артисты РФ Екатерина Мечетина, Елена Рихтер, Алексей Волков, Андрей Иков, Марина Шутова, Роман Муравицкий; генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов, Ирина Вершинина, Марина Ефанова и другие.

10 октября в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского также состоится «круглый стол» и мастер-классы для преподавателей и музыкальных педагогов образовательных организаций.

Конкурс-фестиваль «Золотые таланты России» проводят Фонд «Русское исполнительское искусство» в партнерстве с ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова при поддержке ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Финальный этап пройдет в Москве 20 и 21 ноября 2020 года.

22 ноября в Рахманиновском зале Московской консерватории победители конкурса выступят на заключительном Гала-концерте.

В Тверской области для выявления и развития юных талантов сформирована система фестивалей и конкурсов, оказывается помощь в участии молодых дарований в межрегиональных, всероссийских, международных событиях. По их итогам в 2019-2020 годах лауреатами стали 1527 талантливых детей из Тверской области. Среди них призеры Всероссийского конкурса-форума музыкального творчества, Международного конкурса-фестиваля инструментального исполнительства «Кубок искусств», Международного конкурса Министерства культуры РФ, Международного конкурса пианистов в Баварии и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области