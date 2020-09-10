В Тверской области началась вакцинация от коронавирусной инфекции

В Тверской области началась вакцинация против коронавирусной инфекции. В регион поступила первая партия отечественной вакцины Гам-КОВИД-Вак, которая была разработана в Научно-исследовательском Центре имени Гамалеи. На данный момент пятеро врачей Областной клинической больницы уже сделали прививки.

О начале прививочной кампании среди медиков заявил Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 7 октября.

Процесс вакцинации строго регламентирован: до введения препарат должен храниться в специальных условиях, при низких температурах. Перед применением ампула достается из морозильной камеры, а затем в течение 30 минут размораживается. Только после этой процедуры возможно само прививание.

Вакцинацию проводят в два этапа – через три недели после первой прививки человеку вводят второй компонент. Вакцина предназначена только для внутримышечного введения.

Первыми в Тверской области будут вакцинироваться люди, находящиеся в группе риска, а также сотрудники сфер здравоохранения и образования в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие тяжелых аллергических реакций, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также беременные или кормящие женщины.

Перед прививанием необходимо пройти обследование на наличие напряженного иммунитета к новой коронавирусной инфекции – для этого достаточно сдать анализ крови на иммуноглобулины класса G и M. Вакцинация возможна только для тех людей, по результатам анализов которых в организме отсутствуют антитела.

«Я приняла решение о вакцинации в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в нашей стране и во всем мире. Учитывая то, что мы работаем с коронавирусной инфекцией с апреля, мы понимаем специфику заболевания и возможных осложнений», ­– отметила заведующая пульмонологическим отделением №2 для лечения больных с выявленной коронавирусной инфекцией Областной клинической больницы Мария Бачурина.

«Вакцина начинает работать примерно через две недели. Все это время пациент должен проводить регулярную термометрию. Если температура поднимается, то следует принять жаропонижающие препараты или же обратиться к врачу», – прокомментировала врач-терапевт Областной клинической больницы Светлана Шарапова.

По словам специалистов, повышение температуры – самая распространенная возможная реакция, которая характерна при любом процессе вакцинации. Это первый симптом того, что организм начал выработку антител.

В Тверской области 1 сентября стартовала вакцинальная компания от гриппа и ОРВИ. Уже привито более 200 тысяч человек. Всего планируется привить 740 тысяч жителей Тверской области. Прививочная кампания продлится по октябрь включительно.

На сегодняшний день во всех медицинских учреждениях Тверской области есть вакцина для взрослого и детского населения «Совигрипп». Она содержит в своем составе актуальные штаммы гриппа и защищает организм, формируя иммунитет от тех штаммов, которые ожидаются в предстоящем эпидсезоне.

Пресс-служба Правительства Тверской области