Игорь Руденя рассказал о региональных мерах борьбы с коронавирусом в федеральном эфире «России 24»

Губернатор Игорь Руденя в федеральном эфире телеканала «Россия 24» рассказал о работе по профилактике сезонных заболеванийи готовности учреждений здравоохранения Тверской области к борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Глава региона сообщил, что в Верхневолжье продолжается вакцинация населения от острых респираторных вирусных заболеваний и гриппа. На усиление профилактических мер нацелено введение масочного режима в общественном транспорте.

«С предстоящей с субботы мы вводим обязательное использование масок на общественном транспорте. Будет переходный период, буквально несколько дней. Очень важно, чтобы общественный транспорт заработал в более безопасном режиме. Это и автомобильный, и железнодорожный транспорт, который нас соединяет с соседними регионами и московской агломерацией», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор также отметил, что маски надо будет носить и посетителям общественных учреждений, в том числе театров, музеев, предприятий общепита.

По словам Игоря Рудени, сохранить работу тверской экономики в первом полугодии удалось, в том числе, благодаря дисциплинированному отношению работодателей к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм на предприятиях и в организациях.

«Этот опыт дает возможность более уверенно пройти эпидемиологический порог заболеваемости в 4-м квартале», – считает глава тверского региона.

Игорь Руденя поблагодарил медицинских работников Тверской области, которые в период пандемии COVID-19 ответственно подошли к организации деятельности учреждений здравоохранения.

«Сейчас мы имеем хорошую базу – это поликлиники, инфекционные госпитали, которые были оснащены всем необходимым, чтобы бороться с инфекцией. Также нами поставлено тяжелое оборудование – компьютерные томографы, аппараты искусственной вентиляции легких. Наш потенциал – 2035 коек. Это то, что было подготовлено с запасом и находится в состоянии «горячего резерва» от первого этапа борьбы с коронавирусной инфекцией. Внимательно следим за ситуацией в учебных заведениях, общественных местах», – подчеркнул Игорь Руденя.

Напомним, с 12 октября в регионе планируется ввести режим обязательного использования масок в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. В автобусах обеспечен контроль за состоянием здоровья водителей, проводится дезинфекция подвижного состава, остановок. Продолжают работу посты дистанционной термометрии на вокзалах.

Также в регионе будут контролировать наличие средств индивидуальной защиты в торговых точках, проводить мониторинг цен на них. Соответствующее поручение дано губернатором Игорем Руденей областному министерству промышленности и торговли. Работа, в том числе проведение рейдов по торговым точкам, будет проводиться совместно с профильными надзорными органами.

В Тверской области усиливается информирование граждан, в том числе о профилактике распространения COVID-19. Кампания организована в печатных СМИ и сетевых изданиях, социальных сетях, на радио и телевидении. Это материалы о профилактике коронавируса и предпринимаемых в регионе мерах, акции, социальная реклама: видео- и аудиоролики, баннеры, плакаты и листовки. Главная цель – обеспечить жителей региона объективной информацией о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, предпринимаемых мерах профилактики.