В Тверском парке Воксал начнутся противоаварийные работы в зданиях начала ХХ века

В Твери продолжается благоустройство парка Воксал. Уже произведена расчистка территории, установлено ограждение, система видеонаблюдения по периметру. Здесьбудет создана туристическая площадка для концертной, музейной, просветительской деятельности. ГубернаторИгорь Руденя назвал развитие историко-культурного комплекса одним из флагманских культурных проектов столицы Верхневолжья.

«На берегу Волги, в центре города Твери, должна появиться не просто территория, открытая для посещения, но интересное и современное пространство», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время посещения парка.

В ближайшее время планируется провести противоаварийные работы в трех зданиях начала ХХ века, расположенных на территории парка, которые на данный момент закрыты фальшфасадами.

Концепция развития парка «Воксал» включает в себя сохранение архитектурного памятника регионального значения и активное вовлечение его площадей в современную культурную жизнь города и области, создание на базе комплекса объектов для проведения культурно-массовых мероприятий. Предполагается, что уже в следующем году там будут проводиться концерты классической, современной, джазовой, народной музыки, а также выставки пленэры и многое другое.

Один из старейших парков областной столицы – парк «Воксал» был заложен в начале 1770-х годов, рядом было выстроено двухэтажное кирпичное здание будущей Тверской Губернской Земской больницы. В 1867 году на территории парка началось строительство целого больничного комплекса. В состав вошли: главное здание больницы, лечебный корпус, прачечная и другие объекты, разбит больничный сад. До сих пор на территории парка растут дубы, возраст которых насчитывает не одну сотню лет. Парк «Воксал» в начале 19 века во время визита в Тверь посещал Император Александр I, который назвал его «маленьким Петергофом».

Пресс-служба Правительства Тверской области