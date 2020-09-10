По национальному проекту в Тверской области полностью отремонтирована автодорога Красномайский - Фирово

В Тверской области завершен ремонт автодороги Красномайский – Фирово. 56 километров трассы отремонтированы на полном протяжении по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, туризма», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Автодорога Красномайский – Фирово проходит по территориям Вышневолоцкого городского округа и Фировского района и принадлежит к опорной сети региона. Это единственная дорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов муниципального образования. Также она связывает Фирово и федеральные трассы М10 и М11.

Ремонт автодороги проводился поэтапно. В 2018-2019 годах в нормативное состояние привели 34 км. В этом году в эксплуатацию введено еще 22 км. Таким образом, автодорога отремонтирована на всем протяжении: от трассы М10 до поселка Фирово.

Работы выполняла подрядная организация ООО «Магистраль». Цена контракта составила 162,5 млн рублей.

На объекте проведено фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Также укреплены обочины, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка термопластиком.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области отремонтировано 153,6 км автодорог регионального значения: Осташков - Селижарово - Ржев, Красномайский - Фирово, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино.

Пресс-служба Правительства Тверской области