Уведомление о проведении обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду

Администрация Конаковского района Тверской области совместно с Фондом поддержки предпринимательства Конаковского р-на и ООО «ТВЕНКО» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в пгт. Новозавидовский», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель и местоположение намечаемой деятельности: Рекультивация свалки ТБО и прекращение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Тверская обл. Конаковский р-н, пгт Новозавидовский, кад. № 69:15:0000021:60.

Заявитель: Фонд поддержки предпринимательства Конаковского р-на. Адрес:171266, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокшино, ул. Парковая,7. Контактное лицо: Дудоров А.Ю., 8(4822)655-601.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 24.09.2020 – 10.11.2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Конаковского р-на Тверской обл. Организационный комитет по подготовке и проведению общественных слушаний утвержден Распоряжением администрации Конаковского р-на №260 от 24.09.2020.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме в течении 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, e-mail: konadm@mail.ru.

Ознакомиться с материалами проектной документации можно на сайте администрации Конаковского р-на Тверской обл. http://www.konakovoregion.ru c 01.10.2020 по 09.11.2020.

Общественные слушания состоятся 10.11.2020 года в 14.30 по адресу: Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (зал заседаний).